realme GT Neo 2: una data d'uscita ufficiale per il lancio italiano del flasgship killer di realme

La versione italiana del realme GT NEO 2, già in vendita in Cina dove ha superato il milione di pezzi venduti, sarà presentata in via ufficiale il 15 novembre assieme ai nuovi smartphone realme C21Y e realme C25Y. Presentato come flagship killer, il nuovo smarthone realme punta a offrire da top di gamma in ogni comparto pur mantenendo un prezzo da fascia media.

Tra le novità del lancio europeo del realme GT Neo 2 spicca la colorazione Green, con sfondo verde brillante a suggerire un'attenzione alla natura, che si distingue da quelle blu e nera con una doppia fascia di colore nera verticale a snellire la silhouette. Per il resto le caratteristiche sembrano invariate tra schermo Samsung E3 AMOLED FHD+ con refresh 120 Hz e 6.62 pollici di diagonale, processore Snapdragon 870, batteria da 5000 mAh con fast charge da 65 W e fotocamera principale dal 64 MP.

Nuova colorazione Green per il lancio europeo del realme GT Neo 2

I prezzi si sono rivelati più alti di quelli previsti ma parliamo comunque di una dotazione notevole che sarà messa in vendita a 449 euro per il modello con 8 GB di memoria e 128 GB di storage per arrivare a 549 euro per il modello da 12 GB di memoria e 256 GB di spazio di archiviazione. Di seguito le caratteristiche tecniche del realme GT NEO 2.

Scheda tecnica realme GT Neo 2