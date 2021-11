Yakuza: Like a Dragon su Amazon in offerta al prezzo più basso di sempre

Yakuza: Like a Dragon è disponibile su Amazon in offerta al prezzo più basso di sempre, nello specifico 39,98€ per la versione PS5 e 24,98€ per le versioni PS4 e Xbox.

Offerta Amazon Yakuza: Like A Dragon - PlayStation 5 € 59,99 € 39,98 Vedi

Offerta

Come abbiamo scritto nella recensione di Yakuza: Like a Dragon, si tratta di un vero e proprio nuovo inizio per la serie SEGA, che saluta lo storico protagonista Kazuma Kiryu e dà il benvenuto a Ichiban Kasuga.

Dopo aver passato diversi anni in carcere, assumendosi la responsabilità di un omicidio che non ha commesso, Ichiban viene tradito dal suo mentore e si ritrova a Yokohama, a ricominciare da capo la propria vita insieme a degli amici incontrati lungo il percorso.

Rispetto ai precedenti episodi di Yakuza, Like a Dragon introduce un inedito sistema di combattimento a turni in stile RPG che aggiunge spessore strategico a ogni singolo scontro fra le strade della città.

Potrete inoltre godere della lunga e articolata trama del gioco grazie ai sottotitoli in italiano e al doppiaggio sia in giapponese che in inglese.