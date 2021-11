Skate 2: annunciata la chiusura dei server lo stesso giorno dell'arrivo in retrocompatibilità

Ieri è stato annunciato che Skate 2 è stato aggiunto alla retrocompatibilità di Xbox. Si tratterebbe di un'ottima notizia, se non fosse per il fatto che contemporaneamente Electronic Arts ha annunciato la chiusura dei server di gioco a partire dal 10 dicembre 2021.

Per contemporaneamente intendiamo che l'account Twitter della serie ha prima condiviso il post celebrativo di Xbox e poi ha aggiunto la ferale notizia.

Diciamo che le tempistiche non sono state proprio delle migliori. Certo, è comprensibile come non abbia molto senso mantenere i server attivi per un titolo molto vecchio come Skate 2, che vedrà una manciata di giocatori al mese ancora attivi (a essere ottimisti), ma la cosa si poteva comunicare anche dopo.

Detto questo, Skate 2 rimarrà giocabilissimo in single player, quindi chi lo possiede o chi lo acquisterà potrà comunque sfruttarlo.