NVIDIA GeForce: i driver Game Ready 496.70 con supporto per Battlefield 2042 e altre novità

I driver NVIDIA Game Ready 496.70, disponibili da oggi, portano il supporto Day-0 per Battlefield 2042, il DLSS su diversi nuovi titoli, nuovi profili ottimizzati e un aggiornamento per NVIDIA Image Scaling, un upscaler di tipo spaziale che ora gode di controlli dedicati e di un kit di sviluppo che permette di implementare la tecnologia nei giochi in modo da sfruttarla anche con le GPU della concorrenza.

Il tutto condito dal nuovo software Image Comparison & Analysis Tool (ICAT) che è stato creato per facilitare il confronto tra le immagini di un gioco, anche in movimento, in modo da rilevare le effettive differenze qualitative legate alle diverse tecniche di upscaling impiegate.

Aggiunta supporto DLSS:

Assetto Corsa Competizione

Bright Memory: Infinite

Farming Simulator 22

Myth of Empires

I nuovi driver Game Ready 496.70 includono l'implementazione di controlli dedicati per la tecnologia Image Scaling

Per quanto riguarda NVIDIA Image Scaling, qui tutti i dettagli, i nuovi driver implementano controlli dedicati sia nel pannello di controllo che in GeForce Experience. Nello specifico è possibile scegliere sia la risoluzione di rendering, in percentuale rispetto a quella di output, sia la quantità di effetto sharpen da applicare, in entrambi i casi utilizzando comodi slider. Inoltre NVIDIA ha pubblicato su GitHub l'Image Scaling SDK che può essere utilizzato per implementare l'Image Scaling direttamente nei videogiochi e fare in modo che sia utilizzabile anche con le GPU della concorrenza. Il tutto con la promessa di una qualità migliore.

Ta tecnologia NVIDIA ICAT rende più facile confrontare la qualità delle immagini, anche in movimento

La terza novità non ha a che fare direttamente con in driver può essere considerata di supporto agli annunci di oggi visto che ha a che fare da vicino con l'upscaling. Il nuovo software NVIDIA ICAT (Image Comparison & Analysis Tool) è infatti pensato per comparare rapidamente immagini e video in modo da valutare la qualità visiva offerta dalle varie tecniche di upscaling. Al momento non è integrato con tecnologia di cattura video ed è ancora macchinoso. Inoltre per registrare tutti i dettagli nel caso della tecnologia Image Scaling serve una scheda di acquisizione visto che l'output finale è generato in post, al di fuori dell'ambiente Windows. Ma nel 2022 il software sarà aggiornato con strumenti di cattura e salvataggio. Inoltre il nuovo strumento NIVIDA offre già parecchie opzioni. Permette infatti di confrontare 4 screenshot o video, include sincronizzazione automatica dei video, zoom rapido, scorciatoie, editing in tempo reale e confronto facilitato, con una barra a scorrimento per vedere il cambiamento nella resa pixel per pixel, spostando il mouse lungo l'immagine.

Al fianco dei driver Game Ready 496.70 c'è anche l'importante aggiornamento al DLSS 2.3

In concomitanza con i nuovi driver c'è ance il passaggio alla tecnologia NVIDIA DLSS 2.3, qui tutti i dettagli, che migliorando la previsione della posizione degli oggetti riduce il ghosting, come nel caso di Cyberpunk 2077, e migliora la qualità complessiva dell'immagine, anche nel caso dei particellari di DOOM Eternal. Entrambi i titoli godono infatti già del supporto per la nuova versione della tecnologia che sarà disponibile anche in Baldur's Gate III, sempre andando a migliorare i particellari, e in Enlisted, con un miglioramento alla stabilità dell'immagine. Ma ci aspettiamo il passaggio al DLSS 2.3 da diversi titoli vista la possibilità di applicare l'aggiornamento con una patch.