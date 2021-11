Trust Gaming GXT 255+ Onyx ora disponibile su Amazon, microfono professionale con braccio

Trust - nota azienda nel settore degli accessori per il lifestyle digitale - ha annunciato l'arrivo sul mercato del microfono con braccio GXT 255+ Onyx, un device plug&play per lo streaming. Viene definito come uno strumento "adatto ad accompagnare ogni creator nella registrazione di podcast, commenti fuori campo, streaming live e strumentali." Lo potete trovare su Amazon qui.

Il pattern di registrazione cardioide e il filtro pop del microfono con braccio GXT 255+ Onyx permettono di attenuare efficacemente i rumori di fondo, per un audio avvolgente, ricco e nitido. Il monitoraggio a latenza zero, invece, consente di ascoltare in tempo reale e senza ritardi ciò che si sta registrando, e, insieme ai pulsanti di regolazione della sensibilità ed esclusione dell'audio sul corpo del microfono, garantisce il pieno controllo delle proprie sessioni. Il supporto shock-mount promette la massima stabilità durante la registrazione.

Il microfono Onyx può essere collegato facilmente a un laptop o un desktop tramite USB, senza la necessità di un mixer separato, ed è ulteriormente dotato di una porta USB aggiuntiva. Il braccio del microfono, che nasconde il cavo USB, promette solidità grazie alla struttura in alluminio ed esclude suoni indesiderati provocati dalle vibrazioni. Inoltre, l'asta è ergonomica e completamente regolabile, per garantire la migliore angolazione, senza occupare troppo spazio. Dispone poi di un anello di luci LED regolabili a sei colori che permetterà anche di capire quando il microfono è disattivato (LED rossi).

Scheda tecnica GXT 255+ ONYX:

Microfono: a condensatore cardioide

a condensatore cardioide Sampling rate: 24-bit, 96 KHz

24-bit, 96 KHz Controlli: volume, muta microfono, muta audio, illuminazione RGB

volume, muta microfono, muta audio, illuminazione RGB Compatibilità: PS4, PS5, Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS

PS4, PS5, Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS Connettività: cavo USB-A da 180 cm

cavo USB-A da 180 cm Dimensioni: 980 x 80 x 70 mm

980 x 80 x 70 mm Peso: totale 1400 g, solo microfono 400 g

totale 1400 g, solo microfono 400 g Garanzia: 2 anni

