Call of duty: Vanguard: i ban potranno essere estesi ai giochi dell'intero franchise

Con l'attivazione del sistema anti-cheat Ricochet in Call of Duty: Vanguard, i ban potranno essere estesi a tutti i capitoli della saga, anche quelli molto vecchi. Stando a quanto annunciato sul blog ufficiale, questo avverrà in caso di violazioni ripetute o molto gravi.

"Violazioni gravi o ripetute del regolamento, come barare in gioco, possono portare alla sospensione di tutti gli account. Inoltre, qualsiasi tentativo di nascondere o camuffare la propria identità, o l'identità del proprio hardware, potrà portare a una sospensione permanente.

Le sospensioni permanenti dovute alle violazioni della sicurezza possono essere applicate all'intero franchise, inclusi Call of Duty: Vanguard e tutti i Call of Duty del passato, del presente e del futuro."

Si tratta di una presa di posizione molto dura, che alcuni considereranno addirittura ingiusta, ma che evidentemente si è resa necessaria dopo che l'alto numero di cheater ha mandato in crisi i numeri di Call of Duty: Warzone, facendolo superare dalla concorrenza.

Vedremo come saranno applicate queste nuove sanzioni e quali saranno i numeri dei bannati. Difficilmente i cheater incalliti si faranno intimidire, ma speriamo che almeno qualcuno si redima e torni a giocare regolare senza rovinare le partire degli altri.