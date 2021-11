Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di pixie_cosplay_ è pieno di classe

La Aphrodite di Record of Ragnarok non è un personaggio famosissimo, ma è comunque abbastanza amato dalle cosplayer per la sfida che propone interpretarlo, come dimostra il cosplay di pixie_cosplay_, che tenta di rendere il personaggio non solo nel costume, ma anche nell'espressione annoiata e distaccata.

La parte più complessa del costume è sicuramente la pettinatura, nonché il trucco, visto che di base il vestito in sé è molto risicato. Belli anche gli accessori usati da pixie_cosplay_ per rendere la sua opera più verosimile, quindi le roselline bianche sulla lunga chioma bionda e i bracciali di perle.

Record of Ragnarok racconta di un torneo combattuto all'ultimo sangue tra gli dei e i campioni degli uomini per decidere il futuro del genere umano.

