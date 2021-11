Deathloop è stato un successo, Arkane Lyon già al lavoro sul prossimo immersive Sim

Arkane Lyon non si ferma ed è già al lavoro su di un nuovo immersive sim, come emerge da un recente annuncio lavorativo. Oltretutto Deathloop, il suo ultimo gioco, pare sia stato un successo, stando a quanto viene scritto.

L'annuncio riguarda la posizione di lead level designer, quindi una figura chiave per un immersive sim. Nel testo si descrive brevemente lo studio: "Arkane è conosciuto per i suoi mondi creativi e per i giochi d'azione in prima persona, inclusi i franchise Dishonored e Prey, che hanno vinto diversi premi come Giochi dell'anno. Il nostro ultimo titolo, Deathloop, lanciato il 14 settembre su PC e PS5, è un'altra hit!"

Evidentemente Deathloop ha raggiunto i risultati pianificati dal team di sviluppo e dal publisher. Per quanto riguarda il nuovo gioco, l'annuncio non riporta molti dettagli, ma alcuni requisiti per i candidati sono abbastanza rilevatori, in particolare la richiesta "conoscenza dei giochi d'azione stealth alla Dishonored" e la capacità di "collaborare con il designer della campagna" che fa capire come si stia parlando di un titolo che probabilmente avrà elementi single player.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Deathloop.