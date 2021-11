ELEX 2: il nuovo trailer mostra le fazioni

THQ Nordic ha pubblicato un nuovo trailer di ELEX II per mostrare in azione le fazioni con cui si potrà interagire nel corso dell'avventura, che si svolgerà nel mondo di Megalan.

Come visibile nel filmato, le fazioni sono:

i Berkerker , degli abili maghi che usano il poter di Elex per eseguire le loro magie e che sono riusciti a trasformare il deserto di Tavar in una landa lussureggiante;

, degli abili maghi che usano il poter di Elex per eseguire le loro magie e che sono riusciti a trasformare il deserto di Tavar in una landa lussureggiante; gli Outlaw , fazione sparpagliata per tutto il mondo di gioco, cacciata dalla sua base dai Berserker;

, fazione sparpagliata per tutto il mondo di gioco, cacciata dalla sua base dai Berserker; gli Alb , tornati dopo la disfatta subita in Elex, ora molto più amichevoli e meno proni all'abuso di Elex;

, tornati dopo la disfatta subita in Elex, ora molto più amichevoli e meno proni all'abuso di Elex; i Cleric , amanti della tecnologia e della meccanica, creatori di potenti robot mossi dall'Elex, decimati dalla guerra contro gli Alb;

, amanti della tecnologia e della meccanica, creatori di potenti robot mossi dall'Elex, decimati dalla guerra contro gli Alb; i Morkon, una fazione completamente inedita, formata da sopravvissuti che hanno vissuto sotto terra e in isolamento per anni fondando una loro religione.

Considerate che quelle descritte sono tutte fazioni giocabili in ELEX II, che si annuncia quindi come un titolo quanto mai vario da questo punto di vista, nonché rigiocabile più volte per conoscere al meglio tutte le possibilità offerte (ogni fazioni darà accesso ad abilità differenti e immaginiamo che avranno tutte delle quest line specifiche).

Per il resto vi ricordiamo che ELEX II uscirà il 1° marzo 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S. Intanto che aspettate, rigiocate al sottovalutatissimo ELEX, che ne vale la pena.