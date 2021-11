Amazon Black Friday 2021: il vero periodi degli sconti inizia il 19 novembre, i dettagli

Dopo dieci giorni di sconti e offerte anticipate, è finalmente arrivato il momento di dare il via al vero Black Friday 2021 di Amazon. Possiamo ora confermarvi che a partire da domani - 19 novembre 2021 - inizierà il vero periodo di promozioni sulla piattaforma e-commerce Amazon. La durata sarà di ben dieci giorni.

L'Early Black Friday 2021 ci ha permesso di andare in cerca di alcune offerte interessanti, molte delle quali di certo non si ripeteranno, ma ora è arrivato il momento di scandagliare le pagine delle offerte di Amazon alla ricerca dei prodotti migliori. Il Black Friday 2021 di Amazon - ripetiamo - inizia domani e continuerà in pratica fino alla fine del mese.

Noi di Multiplayer.it continueremo a proporvi giorno per giorno una selezione di sconti: potrete come sempre trovare i nostri suggerimenti sul nostro sito, ma non dimenticate che è disponibile anche un canale Telegram dedicato, "Multiplayer.it Offerte", dove raduniamo tutti i nostri suggerimenti (ma anche le segnalazioni di disponibilità di PS5 e altre console!).

Mancano poche ore all'inizio del "vero" Black Friday 2021: diteci, quali sono i prodotti che state cercando e che per il momento non sono ancora stati messi in sconto?