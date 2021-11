Warner Bros. sta suggerendo l'arrivo di un suo multiverso?

Warner Bros. ha pubblicato una serie di post sui social network, in particolare Twitter e Instagram, che suggeriscono l'arrivo di un suo multiverso, dedicato ai suoi personaggi. Multiverso è una delle parole di moda degli ultimi anni, una teoria scientifica presa in prestito dal mondo dell'intrattenimento per giustificare qualsiasi cosa.

Warner ha pubblicato dei post con immagini tratte dai suoi cartoni animati classici, ma in cui alcuni personaggi sono diventati delle sagome trasparenti. Insomma, che fine avranno mai fatto Bugs Bunny, Tom & Jerry e Shaggy? In quale dimensione saranno finiti?

Alcuni hanno anche ipotizzato che si tratti più semplicemente di un modo per pubblicizzare l'annuncio di un picchiaduro alla Super Smash Bros. con i personaggi di Warner Bros.

Difficile dire cosa si potrebbe nascondere dietro ai post di Warner, anche perché spesso in questi casi gli annunci finiscono per non corrispondere alle aspettative createsi. Staremo a vedere cosa emergerà nelle prossime ore. Speriamo in qualcosa di esplosivo, magari in uno Shaggy che possa mostrare al mondo i suoi veri poteri.