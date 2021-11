Resident Evil Village per PS5 su Amazon in offerta: prezzo più basso di sempre?

Resident Evil Village per PS5 è disponibile su Amazon in offerta a quello che sembrerebbe essere il prezzo più basso di sempre per il gioco, quantomeno considerando il formato retail: 41,85€ anziché 69,99.

A quota 4,5 milioni di copie vendute, Resident Evil Village è stato davvero apprezzato dai fan della serie Capcom e non solo, conquistandosi addirittura una nomination per la categoria Game of the Year tra i finalisti dei Game Awards 2021.

Risultati eccellenti ma meritati: come avrete certamente letto nella nostra recensione di Resident Evil Village, questo nuovo capitolo introduce un'ambientazione diversa dal solito e allo stesso modo fa leva su di un horror di stampo gotico anziché tirare in mezzo i soliti zombie.

Elementi che vengono declinati in un'esperienza molto vicina a uno sparatutto in prima persona, che ancora una volta ci mette nei panni di Ethan Winters, il protagonista di Resident Evil 7 biohazard (qui la recensione), ma con un approccio diverso, più risoluto rispetto al passato.

L'offerta di Amazon è insomma davvero interessante e può consentirvi di recuperare un survival horror di grande spessore e qualità, che peraltro dal punto di vista tecnico su PlayStation 5 si presenta davvero bene.