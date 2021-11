Embracer Group ha 25 tripla A in sviluppo, che saranno lanciati nei prossimi cinque anni

Embracer Group non si ferma e nei prossimi cinque anni lancerà la bellezza di 25 giochi tripla A, come spiegato durante il suo recente resoconto finanziario dal CEO Lars Wingefors. Insomma, presto vedremo i frutti delle tante acquisizioni fatte negli ultimi anni.

I nomi dei giochi non vengono specificati, ma si parla di 25 titoli ad alto budget, con team di sviluppo che vanno dalle 100 alle 250 persone, per PC e console. Tutti i giochi hanno dei budget per il marketing significativi ed Embracer si aspetta che vendano milioni di copie.

Naturalmente i 25 tripla A non esauriscono i progetti in sviluppo dagli studi che fanno capo a Embracer, che sono innumerevoli e dai budget differenti, considerando l'altissimo numero di acquisizioni degli ultimi tempi: trentasette nell'ultimo anno e altrettante in arrivo nell'anno corrente.

Alcuni dei tripla A di Embracer Group in arrivo sono ben conosciuti, come Saints Row e Tiny Tina's: Wonderlands, mentre altri sono ancora un mistero. Staremo a vedere cosa ci riserva il futuro.