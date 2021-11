Battlefield 2042, server offline per un'ora e primo aggiornamento

I server di Battlefield 2042 resteranno offline per un'ora, dalle 9.00 alle 10.00 di oggi, e DICE ha chiesto ai possessori del gioco di impiegare eventualmente questo tempo per scaricare e installare il primo aggiornamento.

In effetti i feedback da parte dell'utenza finora non sono stati entusiasmanti: molti giocatori PC parlano di Battlefield 2042 come pieno di bug e incompleto, mentre sembra si verifichino numerosi crash su Xbox Series X. Naturale insomma che si proceda a effettuare della manutenzione.

Quali sono le migliorie apportate dall'update 0.2.1 di Battlefield 2042? Si è lavorato innanzitutto sui server per ridurre gli episodi di eccessiva latenza (Rubber Banding) nelle fasi finali di determinate modalità.

Sono inoltre stati ridotti gli episodi di stuttering che si verificavano in alcune situazioni e su alcune mappe, sistemate le animazioni di determinati personaggi e una serie di elementi legati alla progressione.

Il resto sono fix minori, ma il percorso è ben tracciato: DICE vuole mettere al primo posto la qualità dell'esperienza e farà tesoro di tutti i feedback al fine di migliorare il gioco costantemente da qui ai prossimi mesi.

Per saperne di più sui risultati ottenuti finora dal team di sviluppo, date un'occhiata alla nostra recensione di Battlefield 2042. Qui invece trovate il changelog completo dell'aggiornamento.