Dying Light 2: Stay Human, nuovo video di gameplay da 10 minuti

Dying Light 2: Stay Human si mostra con un nuovo video di gameplay della durata di 10 minuti, catturato per l'occasione da Game Informer, che presenta un mix di parkour, esplorazione e combattimenti.

Come saprete, abbiamo provato Dying Light 2: Stay Human per alcune ore e le sensazioni che questo sequel ci ha lasciato sono convincenti, in particolare per quanto concerne l'ampiezza dello scenario e il complesso sistema di scelte e conseguenze introdotto da Techland.

"Dying Light 2: Stay Human sembra rispettare una larga fetta delle sue promesse e, dopo le nostre ore di prova, possiamo confermare che nonostante le aspettative fossero particolarmente alte, il gioco non ci ha assolutamente deluso", ha scritto nell'articolo il nostro Pierpaolo Greco.

Opinioni che sembrano essere state condivise dai redattori di Game Informer, che nel video parlano appunto di un gioco più divertente e ambizioso rispetto al primo capitolo, con parecchie migliorie sotto ogni fronte.

Alcune di esse vengono mostrate appunto nel filmato: le animazioni dei combattimenti e del parkour appaiono più fluide e piacevoli, con l'aggiunta di sistemi che consentono di spostarsi molto più rapidamente all'interno della città e coprire lunghe distanze.