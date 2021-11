Battlefield 2042: numerosi crash su Xbox Series X, giocatori furiosi

In arrivo nei negozi il 19 novembre, Battlefield 2042 da ieri è disponibile in accesso anticipato per coloro che hanno acquistato la Gold o la Ultimate Edition. Nelle ultime ore molti stanno lamentando crash continui con la versione Xbox Series X.

Stando a quanto riportato da Kotaku, il problema è stato riportato sul forum ufficiale di Battlefield, con il thread dedicato pieno di segnalazioni. Alcuni giocatori lamentano crash anche su altre piattaforme, ma quella più colpita al momento sembrerebbe essere di gran lunga Xbox Series X.

Alcuni utenti affermano che Battlefield 2042 crasha continuamente sin dal lancio dell'accesso anticipato, altri spiegano che riescono a giocare solo per una manciata di minuti prima che la console si spenga da sola.

I rappresentati di EA e DICE sono intervenuti nel thread facendo il possibile per aiutare i giocatori, ma le soluzioni proposte, come assicurarsi che la console sia aggiornata al firmware più recente, non hanno portato a risultati concreti.

Anche su Reddit numerosi utenti lamentano di crash con Battlefield 2042 su Series X.

"Ho giocato un paio di match con i miei amici. Erano almeno 10 minuti che non stavo avendo problemi, poi nel match successivo, boom, Xbox Series X si è completamente spenta da sola. L'ho riaccesa, ma non ho potuto riunirmi al party per qualche strana ragione"

"Questo è un problema serio che deve essere risolto. Quando non riesci nemmeno a completare un match e la tua console si spegne da sola è grave."

"Non ho pagato 120 dollari solo per avere un gioco che crasha e mi riporta alla dashboard dopo ogni singolo match", alcuni dei commenti su Reddit.

Effettivamente si tratta di un problema piuttosto grave, ma che gli sviluppatori di DICE dovrebbero riuscire a risolvere prima del lancio globale di Battlefield 2042, previsto per il 19 novembre.

Tuttavia mettendoci nei panni di chi ha speso 99,99 euro per la Gold o 119,99 euro per la Ultimate Edition, che tra gli altri vantaggi permettono per l'appunto di accedere con una settimana di anticipo al gioco completo, possiamo capire la loro rabbia e frustrazione.

Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di leggere il nostro ultimo provato di Battlefield 2042 in attesa della recensione.