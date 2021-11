New World: niente minimappa nei piani degli sviluppatori, via libera alle mod dedicate

I giocatori che sperano di vedere una minimappa in New World - in modo simile ad altri MMO su PC - potrebbero dover aspettare a lungo, dato che lo sviluppatore Amazon Game Studios dice che non è "una priorità assoluta". La buona notizia è che il team di sviluppo non ha intenzione di penalizzare i giocatori per l'utilizzo di mod di terze parti.

Quando New World è stato pubblicato a settembre, ha ricevuto buone recensioni sia dalla critica che dai giocatori, ma molti sono rimasti sorpresi dal fatto che per muoversi si debba usare la bussola e la mappa del mondo. La mancanza di una minimappa standard - tipica dei giochi di ruolo - ha sorpreso alcuni.

New World

Nell'ultimo blog degli sviluppatori pubblicato oggi, Amazon dice che "capisce le ragioni" per cui i giocatori vogliono una minimappa, ma è preoccupato che l'aggiunta di una minimappa abbia "un effetto negativo sull'immersione" e che è preoccupata "con l'integrazione con lo stile di combattimento action di New World e con il design del mondo". Il team è anche preoccupato che una minimappa "potrebbe cambiare l'approccio al mondo aperto e potenzialmente disincentivare l'esplorazione naturale che avviene ora nel gioco".

Amazon dice che "la creazione di una minimappa non è una priorità" ma continuerà a seguire la conversazione, a raccogliere più informazioni, e rivaluterà periodicamente la propria posizione. Tuttavia, il team conferma di aver "deciso di non penalizzare" l'utilizzo di una minimappa di terze parti, anche se potrebbe cambiare la propria posizione in futuro. Il team dice che "darebbe un ampio preavviso insieme a un periodo di grazia durante il qual non bandirebbe i giocatori per l'uso continuato".

Inoltre, è stato detto che il trasferimento tra regioni è forse possibile, Amazon vuole sapere cosa vogliono i giocatori.