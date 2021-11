Beneath Oresa: trailer e immagini del nuovo GDR deck-building che mira a cambiare il genere

Al The MIX Next - show dedicato al mondo dei videogiochi indie - è stato presentato Beneath Oresa, un gioco di ruolo rogue-like deck-building costruito però in un mondo 3D. L'uscita è prevista per il momento solo su PC (Steam) nel corso del 2022. Potete vedere il trailer di annuncio qui sopra e alcune immagini poco sotto.

Sfruttando la propria natura 3D, Beneath Oresa combina il combattimento tridimensionale con meccaniche da gioco di ruolo deck-building: il combattimento è influenzato dalla vicinanza tra i personaggi - caratterizzati da uno stile cartoon europeo - e "propone un'esperienza più moderna". Il team di Broken Spear ha costruito il gioco a partire da alcune delle caratteristiche tipiche - e da loro preferite - del genere dei roguelike a base di carte, aggiungendo però "complessità al gameplay ed elevandone l'estetica".

"Il genere roguelike deckbuilding ha ottenuto un successo significativo con titoli come Slay the Spire, che ha venduto diversi milioni di unità. Ma, forse a causa delle sue radici nei tradizionali giochi di carte e da tavolo, non abbiamo visto la categoria avanzare rapidamente tanto quanto altri generi", ha detto Renaud Bartens, co-fondatore e direttore creativo di Broken Spear. "Amiamo questi giochi, ma abbiamo visto un'opportunità per evolverli sia tecnicamente che visivamente nella speranza di introdurre un pubblico più ampio a uno dei nostri generi preferiti".

"Abbiamo anche voluto focalizzare il nostro sistema di potenziamento delle carte su un percorso a doppia scelta, con l'obiettivo di mettere in difficoltà i giocatori, implementando quello che è noto come un dilemma corneliano", ha continuato Bartens. "Il giocatore deve fare una scelta tra diverse opzioni, ognuna con un impatto significativo sul gioco; una svolta tattica che ti coinvolge profondamente".

Cosa ne pensate di questa nuova proposta indie? Beneath Oresa vi intriga?