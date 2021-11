New World: trasferimento tra regioni forse possibile, Amazon vuole sapere cosa vogliono i giocatori

Un'opzione di trasferimento regionale di New World potrebbe essere in arrivo nell'MMO di Amazon, dopotutto, nonostante i molteplici dubbi sulla questione. Secondo Amazon, il team sta "valutando l'interesse" dei giocatori per la funzione - quindi se i giocatori vogliono il trasferimento regionale dei server devono farlo sapere agli sviluppatori.

Dopo che i server del gioco sono stati intasati dall'afflusso di nuovi giocatori al lancio, Amazon Game Studios ha promesso un trasferimento gratuito dei server a tutti i giocatori in modo che potessero spostarsi su uno meno popolato. Dopo molteplici ritardi, la funzione è finalmente disponibile - ma l'unica cosa che i giocatori non possono fare è cambiare regione di server, nonostante Amazon abbia precedentemente dichiarato che sarebbero stati in grado di farlo.

New World

Amazon ha anche detto che "ogni regione è un database separato e non è possibile" per i giocatori spostare i personaggi tra le regioni. Tuttavia, forse a causa del feedback negativo dei giocatori, lo sviluppatore afferma che ora sta "valutando l'interesse nei trasferimenti tra regioni".

Come pubblicato oggi sul blog di New World, i trasferimenti tra regioni "sono una funzione in sviluppo", ma Amazon vuole che i giocatori che desiderano vedere questa caratteristica e farne uso si mettano in contatto con il team. "Insieme al vostro input", si legge nel post, "abbiamo bisogno di eseguire test per ridurre la possibilità di casi problematici". Il thread ha attualmente centinaia di risposte.

Il post dice anche che "un secondo turno di trasferimenti di server" è previsto più avanti quest'anno. Anche la fusioni tra server è nei piani di Amazon Games.