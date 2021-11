Sifu: "un grosso annuncio" in arrivo la prossima settimana

Mancano ancora diversi mesi al lancio di Sifu, il picchiaduro in terza persona a base di kung fu per PC e piattaforme PlayStation, ma i ragazzi di Sloclap stanno stuzzicando la curiosità dei giocatori promettendo l'arrivo di novità succulenti nei prossimi giorni.

Con un post su Twitter accompagnato da una brevissima clip di gioco, gli autori di Sifu hanno infatti hanno annunciato di avere in serbo un "grande annuncio", consigliando ai giocatori di sintonizzarsi la prossima settimana per alcune "novità emozionanti".

Di cosa si tratta? Una delle ipotesi potrebbe essere l'annuncio di un'edizione fisica per console. Attualmente il gioco è previsto solo in formato digitale, ma dato che il gioco sta suscitando l'interesse di un buon numero di giocatori (se siete curiosi, qui la nostra anteprima) non è da escludere una versione retail, un po' come successo anche con Kena: Bridge of Spirits. In ogni caso, per saperlo con certezza non ci resta che attendere.

Sifu è un gioco d'azione in terza persona realizzato da Sloclap, autori di Absolver, con intensi combattimenti a mani nude in terza persona. Nel gioco vestiremo i panni di un giovane studente di Kung Fu che vuole vendicarsi degli assassini che hanno ucciso la sua famiglia.

Vi ricordiamo che Sifu sarà disponibile a partire dal 22 febbraio per PS5, PS4 e PC. Se ve lo siete perso, ecco il video dietro le quinte dedicate al motion capture pubblicato alcune settimane fa.