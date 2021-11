Spider-Man No Way Home: il secondo trailer sarà svelato presto, ecco quando

Spider-Man No Way Home tornerà a mostrarsi a breve. Sony e Marvel hanno annunciato che il secondo trailer del film con Tom Holland sarà pubblicato durante un nuovo evento che avrà presto luogo a Los Angeles. La data da segnarsi sul calendario è il 16 novembre, ovvero il prossimo martedì.

Non è stato detto esplicitamente che sarà condiviso anche online, ma è credibile che in contemporanea o poco dopo averlo mostrato all'evento losangelino venga pubblicato su YouTube. Spider-Man No Way Home è molto atteso e siamo certi che questo secondo trailer riceverà moltissime visualizzazioni.

Sony ha fornito una sinossi di Spider-Man: No Way Home: "Con l'identità di Spider-Man ora rivelata, il nostro amichevole Uomo-Ragno di quartiere è smascherato e non è più in grado di separare la sua vita normale come Peter Parker dall'alta posta in gioco dell'essere un supereroe. Quando Peter chiede aiuto al Doctor Strange, la posta in gioco diventa ancora più pericolosa, costringendolo a scoprire cosa significa veramente essere Spider-Man".

