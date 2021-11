Marvel's Avengers: nuove immagini presentano le skin di Spider-Man

Spider-Man debutterà in Marvel's Avengers tra poche settimane e per ingannare l'attesa i ragazzi di Crystal Dynamics hanno presentato le skin disponibili per l'eroe nel gioco, tra cui alcune storiche e tratte dalla lunga storia editoriale del personaggio.

Con oltre 60 anni di onorata carriera alle spalle, l'Uomo Ragno ha indossato numerosi costumi durante la sua lotta contro il crimine, insomma gli sviluppatori avevano l'imbarazzo della scelta. Come potrete notare nella galleria qui sotto, oltre alla skin base di Marvel's Avengers il nostro amichevole Spider-Man di quartiere indosserà anche un costume classico, ispirato alla sua prima apparizione nel #15 di Amazing Fantasy del 1962.

Gli sviluppatori inoltre hanno giocato con la fantasia creando la skin "The Bugle Boy Suit", un costume che mescola l'attività da supereroe di Spider-Man con quella da fotografo del Daily Bungle di Peter Parker. Le altre skin presentate da Crystal Dynamics sono "The Secret War Suit", "Spider-Armor Mark I", "Spider-Armor Mark III" e la "Noir Suit", tutte ispirati a costumi speciali indossati dall'eroe nella sua lunga storia editoriale.

Vi ricordiamo che Spider-Man sarà disponibile in Marvel's Avengers a partire dal 30 novembre in esclusiva per PS5 e PS4. Se ve lo siete perso, ecco il trailer pubblicato da Square Enix pochi giorni fa.