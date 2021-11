Nintendo sa delle critiche ai giochi N64 su Switch, ci stanno lavorando dice Bowser

Da qualche tempo, Nintendo ha reso disponibile un nuovo pacchetto di servizi per Nintendo Switch Online. Tra le novità vi è la possibilità di giocare - tramite emulazione - a titoli N64 su Switch. Le prestazioni non sono però esattamente perfette. Ora, Doug Bowser di Nintendo of America afferma che la compagnia sa delle critiche e ci sta lavorando.

Bowser, parlando con The Verge, ha affermato: "Stiamo costantemente cercando modi per rendere le nostre opzioni online e quei giochi migliori e continuare ad aggiungere valore attraverso più servizi e più giochi, man mano che andiamo avanti. Prendiamo i feedback molto seriamente e stiamo continuando a migliorare le prestazioni generali. Per noi, la parte importante è la qualità e un ottimo contenuto con ottimo valore."

Nintendo Switch OLED

Le critiche dei giocatori, verso l'emulazione dei giochi N64 su Switch, sono legate a problemi di ritardo nell'audio, problemi grafici e limiti prestazionali del frame rate e difficoltà di connessione online nel multigiocatore. Ovviamente alcuni problemi potrebbero essere legati anche alla qualità della connessione, ma Nintendo afferma di aver recepito i feedback.

Sappiamo anche che Nintendo Switch è la console più venduta in USA a ottobre 2021.