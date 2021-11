Xbox Series X|S: alcuni giochi Xbox 360 stanno ricevendo degli update, novità in arrivo?

Stando alle segnalazioni di alcuni giocatori, alcuni giochi Xbox 360 come Fable 3, Oblivion e Fallout 3 stanno ricevendo degli update su Xbox Series X|S, il che potrebbe suggerire l'arrivo di interessanti novità.

Le segnalazioni sono state riportate sul forum di ResetERA, dove apprendiamo che i giochi retrocompatibili che stanno ricevendo degli aggiornamenti sono Fallout 3, Fallout New Vegas, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Fable Anniversary, Fable 2, Dead Space, Dead Space 3, Dragon Age Origins e Dragon Age 2. Ma in realtà potrebbero essercene anche degli altri di cui non siamo ancora a conoscenza.

Dato che molti dei giochi sopracitati girano già in 4K su Xbox Series X|S, stando alle ipotesi in rete gli update potrebbero migliorare le prestazioni dei giochi sopracitati grazie a FPS Boost, raggiungendo quindi i 60fps.

La cosa interessante è che gli aggiornamenti sono arrivati proprio a pochi giorni dall'Xbox Anniversary Celebration, l'evento del 15 novembre che festeggerà i vent'anni del brand Xbox. Insomma, potrebbe esserci in serbo una piccola, ma gradita, sorpresa per i giocatori in tal senso.

Rimanendo in tema, ieri Gucci ha presentato un modello speciale d'alta moda di Xbox Series X per festeggiare i vent'anni di Xbox, in vendita in bundle estremamente limitati al prezzo di 7.000 euro.