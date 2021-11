Elden Ring: il frame rate su PS5 è peggiore della versione PS4 Pro, per Digital Foundry

Da ieri è disponibile la beta di Elden Ring, in versione PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Digital Foundry sta analizzando il gioco e ha notato un dettaglio interessante: la versione PS4 Pro - se giocata in retrocompatibilità su PS5 - tende ad avere un frame rate più stabile rispetto alla versione PS5 nativa.

Precisamente, a riportare l'informazione è Thomas Morgan, collaboratore di Digital Foundry. Morgan afferma, nel tweet che potete vedere poco sotto: "Una rapida diapositiva della nostra analisi della beta di Elden Ring. Il gioco è eseguito su PS5 in questo caso. Sembrerebbe che giocando con la versione PS4 Pro tramite retrocompatibilità su PS5 ottieni prestazioni a 60 FPS più fluide che eseguendo la versione nativa per PS5 (in entrambe le modalità). È ancora un lavoro in corso, avremo molto da dire".

In sostanza, la versione più "vecchia" sembra essere migliore. Facciamo però attenzione, parliamo unicamente delle prestazioni del frame rate, non dell'intero comparto visivo. È possibile che la differenza - che tramite l'immagine del tweet sembra essere di un singolo frame - sia dovuta al fatto che la versione PS5 di Elden Ring ha più dettagli ed effetti a schermo.

Ricordiamo anche che quella di Digital Foundry non è ancora un'analisi completa. È possibile che si tratti di un problema limitato a certe aree. Dovremo attendere un'opinione definitiva prima di tirare le somme. Nel frattempo, però, potete leggere il nostro articolo: Elden Ring, abbiamo provato il network test in largo anticipo: ecco cosa ne pensiamo.