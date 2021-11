GTA: The Trilogy, sviluppatori al lavoro su delle patch correttive

Venerdì GTA: The Trilogy - The Definitive Edition è arrivo in versione digitale su PC e console. Al netto delle migliorie al comparto tecnico, molti giocatori si stanno lamentando dei numerosi bug, glitch e sbavature presenti nelle remaster. Fortunatamente gli sviluppatori sono già al lavoro su delle patch correttive.

La conferma è arrivata da un tweet di Thomas Williamson, il CEO di Grove Street Games, lo studio che si è occupato delle remaster di GTA 3, Vice City e San Andreas. Il messaggio pubblicato in occasione del lancio della raccolta esprime soddisfazione per il lancio della trilogia, il progetto più grande mai realizzato finora dallo studio, ma al tempo stesso Williamson afferma che gli sviluppatori stanno lavorando a degli update.

Al momento Grove Street Games non ha annunciato nulla riguardo le tempistiche di pubblicazione della prima patch correttiva, ma vi terremo aggiornati in caso di novità in merito.

Attualmente GTA: The Trilogy - The Definitive Edition è afflitto da numerosi problemi che spaziano da glitch, bug e di performance, fino ad arrivare a freeze, scelte stilistiche discutibili e anche errori di battitura in insegne e cartelloni assenti nelle opere originali, come potrete notare in una serie di tweet e video di alcuni fan su tutte le furie per il lavoro fatto dagli sviluppatori. Anche la critica non ha apprezzato molto le riedizioni di GTA 3, Vice City e San Andreas dato che i primi voti sono disastrosi.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition è disponibile in versione digitale per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. La versione digitale per PC è stata rimossa per un periodo di tempo indefinito dal Rockstar Games Launcher e dunque non è possibile acquistarla. Il 7 dicembre invece arriveranno le edizioni fisiche per Switch e piattaforme PlayStation e Xbox.