Naughty Dog: Neil Druckmann menziona il nuovo gioco dello studio nella bio di Twitter

Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog nonché creative director di The Last of Us e Uncharted, ha menzionato il nuovo misterioso progetto dello studio per PS5 nella sua bio di Twitter.

Come sappiamo attualmente i ragazzi di Naughty Dog stanno lavorando al multiplayer di The Last of Us Parte 2, che sarà una vera e propria esperienza multigiocatore cinematica standalone. Ma è ormai da tempo che si vocifera anche di un altro progetto esclusivo per PS5, che secondo un insider sarà un'IP nuova di zecca.

Come potrete notare nell'immagine qui sotto, oltre al suo ruolo di co-presidente dello studio e il suo coinvolgimento in Uncharted 4, The Last of Us 1 & 2, nonché la serie TV di HBO, Druckmann nella sua bio menziona anche "QUEL gioco" in arrivo in futuro.

Naughty Dog, la nuova bio di Neil Druckmann su Twitter

A parte ciò, Druckmann per il momento non ha condiviso alcun dettaglio in merito al nuovo progetto di Naughty Dog. La nuova bio su Twitter dunque potrebbe essere un modo come un altro per stuzzicare i giocatori PlayStation oppure potrebbe suggerire novità in arrivo nel prossimo futuro, a voler essere molto ottimisti.

Il prossimo mese si svolgeranno i The Game Awards 2021, dove per l'occasione ci saranno 10 reveal assoluti e vera next-gen. Potrebbe trattarsi di un palcoscenico ideale per annunciare il prossimo progetto di Naughty Dog per PS5, ma come detto in precedenza si tratta di un'ipotesi molto ottimistica.