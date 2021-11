The Game Awards 2021: 40-50 giochi presenti, 10 reveal assoluti e vera next-gen

The Game Awards 2021 si avvicinano a grandi passi e Geoff Keighley ha pensato bene di suonare la carica, concedendo una lunga intervista a Epic Games in cui ha rivelato che allo show saranno presenti 40-50 giochi, con qualcosa come 10 reveal assoluti e diverse produzioni davvero next-gen.

Trasmessi nella notte fra il 9 e il 10 dicembre, alle 2.00 del mattino, i Game Awards 2021 si pongono come l'ultimo palcoscenico di grande rilevanza dell'anno, dove probabilmente vedremo quei titoli che finora non erano ancora pronti per essere mostrati al pubblico.

"Sai, è bello che ci siano delle celebrità, è bello avere la musica, ma credo che sia importante concentrarsi sui giochi. Specialmente quest'anno, con tutti i contenuti per il 2022 e 2023 che mostreremo, abbiamo probabilmente la carrellata più grande di annunci e anteprime mondiali", ha dichiarato Keighley.

Keighley ha detto che quest'anno si aspetta che "in un modo o nell'altro" lo spettacolo presenti dai 40 ai 50 giochi. Ha aggiunto che il numero di nuovi giochi che saranno annunciati raggiunge probabilmente le due cifre.

"Sento che finora abbiamo soltanto sfiorato la superficie di ciò che sia possibile fare su PS5 e Xbox Series X, quindi penso che durante lo spettacolo vedremo cose davvero strabilianti", ha aggiunto il giornalista. "Assisteremo a filmati di giochi che ricorderanno alla gente che il meglio di quest'industria deve ancora arrivare."

Con di fronte la grande sfida di fare meglio della scorsa edizione, Keighley ha potuto confermare una cosa in particolare: che i Game Awards non hanno alcuna intenzione di entrare nel mondo degli NFT.