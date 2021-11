Naughty Dog su di una nuova IP, protagonista sarà un uomo di colore, per un insider

Stando all'insider @RalphsValve, il prossimo gioco di Naughty Dog, lo studio dei The Last of Us e degli Uncharted, sarà una nuova proprietà intellettuale, con protagonista un uomo di colore. Purtroppo la gola profonda non ha fornito altri dettagli, quindi bisogna accontentarsi di queste poche informazioni.

C'è da dire che era informazione abbastanza nota il fatto che Naughty Dog avesse scelto di lavorare a una nuova IP dopo il lancio di The Last of Us 2, anche perché ormai pare aver lasciato la serie Uncharted, mentre un ipotetico The Last of Us 3 è ancora una bozza nelle mani di Neil Druckmann. Gli sviluppatori devono quindi essere al lavoro su qualcos'altro, anche se non ci è dato di sapere con precisione cosa.

Comunque sia da Naughty Dog ci aspettiamo sempre grandi cose, quindi siamo fiduciosi del fatto che non saremo delusi nemmeno al prossimo giro.