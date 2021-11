Powerbank UNIQO, offerta Amazon dell'Early Black Friday 2021 con ricarica rapida da 10000 mAh

In occasione dell'Early Black Friday 2021, Amazon ha messo in offerta la Powerbank UNIQO a ricarica rapida da 10000 mAh con 2 porte USB. Lo sconto è 17€, ovvero del 57%.

Offerta Amazon UNIQO Powerbank a ricarica rapida da 10000 mAh con 2 porte USB, ricarica 4 volte lo smartphone, 4 indicatori di stato a... € 29,9 € 12,9 Vedi

Offerta

Il prezzo pieno per questa powerbank è di 29.90€, ma viene proposta di tanto in tanto a prezzi anche più bassi. Quello odierno è il prezzo più basso di sempre, anche se non è la prima volta che viene proposto.

Questa powerbank UNIQO permette la ricarica di due device in contemporanea, con due uscite USB (1A e 2.1A). L'uscita da 2.1a utilizzata singolarmente è in grado di ricaricare uno smartphone del 50% in circa 30 minuti. Questa powerbank promette di ricaricare uno smartphone da 2.500 mAh quattro volte, prima di doverla ricaricare a propria volta. I 4 indicatori LED di stato consentono di monitorare l'energia all'interno del powerbank. Il cavo di alimentazione è incluso.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

powerbank UNIQO

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.