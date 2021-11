PlayStation Store: tanti sconti sui giochi PS5 e PS4 con le nuove promozioni

Come ogni mercoledì il PlayStation Store si arricchisce di tante nuove offerte che permettono di acquistare tanti giochi PS5 e PS4 a prezzi scontati. Le promozioni sono davvero numerose e includono Yakuza 6, Crash Bandicoot 4: It's About Time e Resident Evil 7 Gold: Edition.

La maggior parte delle nuove offerte saranno attive fino alle 00:59 del 2 dicembre. Parliamo di decine e decine di giochi in sconto, non tutti recentissimi, ma che includono alcuni classici e perle da non perdere come Catherine: Full Body, Life is Strange 2, Far Cry 5 e Bioshock The Collection, oltre ai già citati Crash Bandicoot 4, Yakuza 6 e Resident Evil 7.

PlayStation Store

Di seguito una selezione delle nuove promozioni per PS5 e PS4:

Queste promozioni si vanno ad aggiungere al catalogo delle promozioni di Novembre sul PlayStation Store. Inoltre sono ancora attive le offerte della serie Rimasterizzazioni e Retro con sconti fino all'80%.