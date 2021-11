PS Store: sconti PS4 e PS5 fino all'80% con le offerte Rimasterizzazioni e Retro

Sono ora disponibili sul PS Store italiano gli sconti, fino all'80%, sui giochi PS4 e PS5 per la categoria Rimasterizzazioni e Retro. Le offerte iniziano il 3 novembre, ovvero oggi, e durano fino al 18 novembre 2021. Vediamo tutti i dettagli.

Prima di tutto, per vedere le offerte del PS Store dovete raggiungere la pagina dedicata a questo indirizzo.

Le offerte del PS Store per la categoria Rimasterizzazioni e Retro includono molti giochi interessanti a un ottimo prezzo come:



Logo di PlayStation su sfondo nero

Queste sono ovviamente solo alcune delle offerte disponibili tramite PS Store. La categoria Rimasterizzazioni e Retro include vari giochi per PS4 e anche un gioco PS5, Saints Row: The Third Remastered, disponibile a 13.99€.

Diteci, avete intenzione di acquistare qualcosa, oppure siete in attesa di sconti su giochi più recenti? Vi segnaliamo anche Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PS5 in offerta su Unieuro.