Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PS5 in offerta su Unieuro

Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PS5 è disponibile in offerta su Unieuro a quello che sembrerebbe il prezzo più basso finora per il gioco: 49,99€ anziché 61,99, grazie anche allo sconto extra del 5% applicato automaticamente al carrello.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PS5, acquista su Unieuro

Certo, non si tratta di un'offerta ghiotta come quella di FIFA 22 per PS5 più controller DualSense, di cui molti hanno giustamente approfittato, ma il titolo di Insomniac Games rimane un must per i possessori di PlayStation 5 e a questo prezzo non dovrebbero lasciarselo sfuggire.

Ambientato dopo gli eventi di Marvel's Spider-Man (qui la recensione), il gioco racconta del percorso che Miles dovrà intraprendere per diventare un eroe come il suo mentore, Peter Parker.

Nella nuova avventura dell'universo di Marvel's Spider-Man, l'adolescente Miles Morales affronta il trasferimento nel quartiere di Harlem e segue le orme del suo mentore, Peter Parker, per diventare il secondo Spider-Man in città.

Ma quando una feroce lotta tra criminali minaccia di distruggere la sua nuova casa, l'aspirante eroe capisce che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, Miles dovrà dimostrarsi all'altezza del ruolo di Spider-Man.