FIFA 22 PS5 più controller DualSense in offerta a tempo su Unieuro

FIFA 22 per PS5 è disponibile in offerta su Unieuro: nella sola giornata di oggi, 1 novembre 2021, è possibile acquistare l'ultima edizione del calcio targato EA Sports in bundle con un controller DualSense a 69,99€ anziché 149,98.

FIFA 22 per PS5 più controller DualSense, acquista su Unieuro

Come avrete letto nella nostra recensione di FIFA 22, il gioco vanta un comparto tecnico notevole, in particolare grazie alle nuove tecnologie introdotte per l'occasione, e un gran numero di opzioni legate alla personalizzazione dell'esperienza.

Su PlayStation 5 il titolo sfrutta peraltro le peculiarità del controller DualSense nell'ambito di alcune situazioni, come ad esempio quando ci si trova a tirare un rigore e il feedback aptico fornisce delle indicazioni su come impostare il tiro.

Come detto, l'offerta consente di acquistare FIFA 22 in bundle con un DualSense in pratica pagando solo il gioco e ricevendo gratuitamente il controller, che da solo viene solitamente venduto alla stessa cifra.

Su questo dispositivo c'è poco da dire che già non si sappia: una sostanziale evoluzione rispetto al DualShock 4 in termini di ergonomia, con trigger migliorati e adattivi, funzione di vibrazione rivoluzionata grazie alla tecnologia aptica, microfono integrato e altro ancora.