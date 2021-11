Riders Republic su Stadia giocabile gratuitamente per due ore

Volete provare Riders Republic prima di acquistarlo? Allora sappiate che la versione Stadia è giocabile gratuitamente per due ore. Per accedere non avete bisogno nemmeno di registrare un account, ma vi basterà andare sulla pagina del gioco e cliccare sul pulsante "Gioca per 120 min senza costi aggiuntivi".

Riders Republic non è il primo gioco a ricevere una promo su Stadia. Il titolo di Ubisoft segue infatti Hello Engineer e, soprattutto, Control, che hanno inaugurato la nuova caratteristica. Va però detto che gli altri due giochi sono provabili per soli 30 minuti.

Partecipa alle mille attività multigiocatore di Riders Republic!

In bicicletta, sci, snowboard o tuta alare, esplora un mondo aperto perfetto per gli sport, in cui sei tu a fare le regole... o a infrangerle.

Sfida oltre 50 giocatori contemporaneamente in un enorme parco giochi multigiocatorea.

Competi in un'enorme gara di gruppo: scontrati con tutti e lotta per arrivare alla fine! Personalizza il personaggio per mostrare il tuo stile agli amici e agli avversari.

Esplora il mondo aperto in bicicletta, sci, snowboard o tuta alare nella modalità Carriera o negli eventi multigiocatore.