Control su Stadia giocabile gratuitamente per 30 minuti, altre free-trial in programma

Control è giocabile su Stadia gratuitamente per 30 minuti. Per provarlo non serve nemmeno avere un account registrato. Basta collegarsi a Stadia, cercare il gioco e farlo partire. Allo scadere della prova gratuita sarà naturalmente necessario registrarsi, nel caso si voglia continuare a giocare dopo averlo acquistato o dopo aver sottoscritto un abbonamento Pro. La versione testabile è la Ultimate Edition, quella comprensiva di tutti i DLC.

In realtà è già disponibile almeno un altro gioco che può essere provato gratuitamente per 30 minuti senza spendere nulla: Hello Engineer, titolo esclusivo della piattaforma. Anche in questo caso, conclusa la prova sarà possibile acquistarlo per 20€ o abbonarsi a Stadia Pro e continuare a giocare.

Google ha promesso che nei prossimi due mesi arriveranno altri giochi provabili gratuitamente senza bisogno di registrare alcun account. Purtroppo non è dato di sapere quali. Non si sa nemmeno se saranno titoli già presenti nel catalogo di Stadia, o se si tratterà di nuove aggiunte.

In generale, possiamo affermare che si tratta di un'ottima caratteristica, che darà modo davvero a tutti di provare questo ottimo servizio di cloud gaming senza spendere nulla, qualcosa che a nostro avviso doveva essere fatto sin dal lancio per tirare dentro un po' di indecisi.