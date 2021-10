Ubisoft, risultati finanziari: PS5 e PS4 dominano, Far Cry 6 è "uno dei migliori per i giocatori"

Ubisoft ha condiviso i propri risultati finanziari per l'anno fiscale 2021-2022, precisamente per il periodo terminato il 30 settembre 2021. Tramite questi possiamo scoprire che PS5 e PS4 dominano le vendite software, così come possiamo scoprire qual è l'opinione dei giocatori su Far Cry 6 secondo il CFO.

Il Chief financial officer Frédérick Duguet ha affermato: "Abbiamo fornito una forte performance nel Q2, con entrate ben al di sopra dell'obiettivo. Questo risultato è stato guidato dalla profondità e dalla forza del nostro portafoglio di IP, compreso il notevole successo continuo di Assassin's Creed Valhalla."

Assassin's Creed Valhalla ha sorpassato i risultati di Assassin's Creed Odyssey ed è il secondo gioco che ha generato più profitti di sempre per Ubisoft nell'arco di un solo anno. Inoltre, l'espansione Assedio di Parigi ha "ottenuto risultati record". Ubisoft vuole "distribuire nuovi contenuti per l'anno due di Assassin's Creed Valhalla, in particolar modo nella seconda metà dell'attuale anno fiscale", che ricordiamo terminerà il 31 marzo 2022.

Il protagonista maschile di Assassin's Creed Valhalla

Inoltre, è stato detto che "i giocatori si stanno divertendo molto in Far Cry 6, considerato da molti come uno dei migliori della serie, e stiamo fornendo una forte linea di giochi premium e contenuti dinamici post-lancio". Le vendite di Far Cry 6 sono in linea con quelle di Assassin's Creed Odyssey con un tempo di gioco medio superiore a Far Cry 5 del 25%.

Le piattaforme sulle quali vengono venduti più giochi Ubisoft sono PS5 e PS4. Nel Q2 2021-2022, il 37% dei giochi Ubisoft sono stati venduti su console PlayStation, seguiti dal 20% su PC, e dal 19% di Xbox. Poi abbiamo il 10% su mobile e il 7% su Switch. Il restante 7% proviene da "altre" fonti. Il lato console ha visto un miglioramento rispetto al Q2 2020-2021, con PlayStation che ha ottenuto un +10%, mentre Xbox un +3% e Switch un +1%.

Le maggiori vendite dei giochi Ubisoft sono nel Nord America, 52%, con un 30% in Europa e un 18% nel resto del mondo. Risultati in linea con l'anno precedente.

Inoltre, il CEO di Ubisoft ha detto che Assassin's Creed Infinity non sarà un free to play, ci saranno molti elementi narrativi.