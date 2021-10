Tekken 7: Legendary Edition annunciata, con 8 personaggi scaricabili

Bandai Namco ha annunciato la Tekken 7: Legendary Edition, una nuova edizione del gioco, quella definitiva, per PS4 e Xbox One, che includerà il gioco base più otto personaggi scaricabili, tra i molti pubblicati tramite DLC nel corso degli anni, per un totale di 44 combattenti. Sarà disponibile a partire dal 12 novembre 2021 al prezzo di 29,99€.

Tekken 7: Legendary Edition, le copertine

A stupire di questa nuova edizione è proprio l'assenza di moltissimi personaggi. Comprendiamo la difficoltà di farci stare quelli ottenuti su licenza, come Noctis, ma almeno quelli della serie Tekken potevano essere inclusi tutti, magari a un prezzo leggermente maggiore. In effetti comprare una "Legendary Edition" di un gioco ormai vecchiotto, per poi doversi comunque rivolgere ai DLC per avere tutti i contenuti non è proprio il massimo.

Stupisce anche l'assenza di versioni native per PS5 e Xbox Series X e S, che a questo punto sarebbero state perfette, visto che è un anno che le console di ultima generazione sono sul mercato. Sarà per il prossimo Tekken.