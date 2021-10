Call of Duty: Digital Legends comprata da Activision per lavorare su un nuovo FPS mobile

Activision ha acquisito lo studio di giochi mobile Digital Legends, che supporterà lo sviluppo di un nuovo gioco mobile per la serie Call of Duty.

Digital Legends, con sede a Barcellona, è noto la serie Respawnables e Afterpulse. Ha lavorato con altri tre studi di Activision sul nuovo progetto Call of Duty per tutto il 2021. Nel mese di agosto, Activision ha confermato la formazione di uno studio interno per lo sviluppo di giochi mobile chiamato Solid State. Anche Beenox e Activision Shanghai stanno lavorando al nuovo titolo di Call of Duty.

"L'esperienza di Digital Legends nello sviluppo di titoli mobile non ha eguali", ha detto Chris Plummer, responsabile mobile di Activision. "Ancora più importante, però, è il fatto che i nostri team hanno già collaborato strettamente per gran parte di quest'anno. Stiamo costruendo un roster di sviluppo mobile di prima classe e non vediamo l'ora di vedere cosa ci aspetta".

Alcuni personaggi di COD all'interno di Call of Duty Mobile

Lo studio Solid State di Activision è stato rivelato per la prima volta a giugno tramite annunci di lavoro che dicevano che la società stava creando "un nuovo FPS mobile AAA nel franchise di Call of Duty".

L'editore ha svelato ufficialmente lo studio ad agosto. "Nel mentre pensiamo al lungo termine, dove vediamo una crescita più convincente sulla piattaforma [mobile], crediamo che ci sia l'opportunità di collegare meglio il mobile all'ecosistema generale di Call of Duty e stiamo assumendo talenti per aiutare in questo viaggio", ha detto il presidente di Activision Rob Kostich. "Abbiamo creato il nostro studio mobile interno e stiamo facendo un grande sforzo in termini di reclutamento, attraverso Beenox e Activision Shanghai, per supportare questi team che stanno guidando un nuovo progetto mobile non annunciato nel franchise di Call of Duty di cui siamo molto entusiasti". Digital Legends si unisce quindi a questo progetto.

Call of Duty Mobile è stato scaricato oltre 500 milioni di volte dal suo lancio nel novembre 2019. La società ha pubblicato il free-to-play Call of Duty Mobile nel novembre 2019 e Warzone nel marzo 2020. Il secondo ha attirato oltre 100 milioni di giocatori su console e PC, secondo il publisher.

Inoltre, con l'arrivo di Vanguard, Call of Duty Warzone diventa Warzone Pacific: nuova mappa Caldera e novità della Stagione Uno.