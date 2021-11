eFootball 2022, aggiornamento 0.9.1 in arrivo, ma sistema solo qualche bug

Konami ha annunciato tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, che il 5 novembre 2021 pubblicherà l'aggiornamento 0.9.1 di eFootball 2022 su PC e console. Purtroppo non aspettatevi niente di decisivo, perché si tratta della classica patch di stabilità, che va a sistemare alcuni dei bug residui. Per l'attesissimo aggiornamento maggiore, bisogna aspettare ancora un po'.

Ringraziando tutti i giocatori per la pazienza dimostrata, Konami ha anche annunciato che pubblicherà la nota di rilascio dell'aggiornamento 0.9.1 sul sito ufficiale del gioco, per i curiosi che voglio andarsi a leggere tutte le novità.

eFootball 2022 è stato pubblicato qualche mese fa scatenando subito le reazioni sdegnate dei fan. Nelle intenzioni di Konami, il suo gioco di calcio free-to-play doveva andare a prendere il ruolo avuto per anni dalla serie PES, ma per ora sembra aver fallito a causa della scarsità di contenuti e dello stato in cui è stato lanciato, tra bug e problemi vari. Trattandosi di un progetto a lungo termine, il tempo per rialzarsi lo ha. Vedremo se l'editore giappone riuscirà effettivamente a salvarlo.