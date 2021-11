Ubisoft, un video e tanti regali per festeggiare i suoi trentacinque anni

Ubisoft ha compiuto trentacinque anni di attività e ha deciso di festeggiarli con tutti i giocatori pubblicando un video celebrativo e facendo dei succosi regali in una pagina dedicata all'evento.

Andando alla pagina ubi35 potrete infatti partecipare a un concorso giornaliero che dà la possibilità di vincere 1000€ da spendere nell'Ubisoft Store. Potete tentare la sorte ben 35 volte, sperando di rientrare tra i fortunati.

Altrimenti ci sono sempre i saldi dell'anniversario, con forti sconti anche su titoli molto recenti come Assassin's Creed Valhalla (-40%), Immortals: Fenyx Rising (-60%) e molti altri ancora. C'è anche una pagina dedicata ai giochi a meno di 10€, se non volete spendere troppo.

Infine, potete ottenere delle ricompense gratuite per i giochi della compagnia, che non fanno mai male in quest'epoca di giochi come servizi.