Mario Kart 8 Deluxe è il gioco di guida più venduto di sempre: il dato non è ancora ufficiale, visto che Nintendo pubblicherà i risultati dell'ultimo trimestre nel corso della giornata di oggi, ma la notizia viene ormai data per scontata.

Il perché è presto detto: alla fine di giugno Mario Kart 8 Deluxe aveva raggiunto i 37 milioni di copie vendute, dunque una cifra estremamente vicina ai 37,38 milioni di Mario Kart Wii (la recensione), fino a oggi il dominatore incontrastato della classifica dei racer di maggior successo.

Fonti non ufficiali parlano di vendite pari a 41,86 milioni di copie per l'ultimo episodio della serie disponibile su Nintendo Switch e Wii U: numeri destinati a crescere ulteriormente nel corso del periodo natalizio.

Per fare un confronto con i franchise non appartenenti a Nintendo, Gran Turismo 4 occupa la quarta posizione della top 10 con 17,83 milioni di copie, seguito da Gran Turismo 5 con 17,3 milioni e da Need for Speed: Most Wanted con 16 milioni.

Per quanto riguarda invece i franchise nella loro totalità, la serie di Mario Kart dovrebbe avere ormai raggiunto i 152 milioni di copie vendute, con Need for Speed in seconda posizione a 150 milioni e da Gran Turismo in terza posizione con 85 milioni.