Riders Republic, i voti della stampa internazionale sono ottimi

Riders Republic, il frenetico sportivo arcade a base multiplayer prodotto da Ubisoft, ha portato a casa voti ottimi da parte della stampa internazionale, che ha evidentemente apprezzato molto il gioco.

Come avrete letto nella nostra recensione di Riders Republic, il titolo targato Ubisoft Annecy è in grado di offrire un'esperienza "folle, divertente e spensierata", che dà il meglio insieme agli amici e ci consegna una grande libertà per quanto concerne la progressione.

Aspetti riconosciuti anche dalle altre testate, che hanno sottolineato appunto la libertà che il gioco concede in termini di esplorazione, attività e sfide, nonché i suoi tanti contenuti.

Riders Republic, i voti della stampa internazionale