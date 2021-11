Nintendo: Donkey Kong avrà un proprio film, di nuovo doppiato da Seth Rogen, per un report

Secondo un report di GiantFreakinRobot, Nintendo e Illumination stanno producendo un film dedicato a Donkey Kong, uno dei personaggi della saga di Super Mario. Donkey Kong sarà doppiato dal noto Seth Rogen, attore e comico, quando apparirà per la prima volta nel film dedicato a Super Mario. Anche nel lungometraggio dedicato, Rogen manterrebbe il proprio ruolo.

Il film dedicato a Donkey Kong dovrebbe però includere anche altri personaggi. Ci dovrebbe essere Cranky Kong, che apparirà in Super Mario Bros. il film e sarà doppiato da Fred Armisen. Secondo il report, il film dedicato allo scimmione non sarà disponibile prima del 2023.

Donkey Kong

L'idea di un film dedicato a Donkey Kong è interessante non solo perché sarebbe l'occasione perfetta per dare risalto a un personaggio meno noto di Mario - fuori dalla cerchia dei videogiocatori - ma anche perché significherebbe che Nintendo è intenzionata a proseguire con la creazione di film dedicati a vari personaggi del mondo di Super Mario. A chi toccherebbe dopo? Waluigi?

Come sempre, parliamo di un rumor, non di un'informazione ufficiale, quindi non possiamo fare altro se non prendere con le pinze queste informazioni e attendere conferme o smentite da parte di Nintendo o Illumination.

Parlando sempre di Nintendo: Bowser dovrà pagare 4.5 milioni di dollari per cyber-crimini.