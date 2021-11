Marvel's Spider-Man: Insomniac ha fatto dei tagli al boss finale per evitare il crunch

Il CEO di Insomniac Games ha svelato che il team ha deciso di fare dei tagli alla boss fight finale di Marvel's Spider-Man. Il motivo? La battaglia era talmente grande e complessa che avrebbe obbligato gli sviluppatori a fare crunch.

Ted Price, CEO di Insomniac, ha detto - durante Develop: Brighton -: "In origine, dovevamo avere una battaglia con un boss che si muoveva per tutta New York City, ed era fuori portata. La tentazione è sempre quella di andare di forza bruta, abbassare la testa e correre attraverso un muro di mattoni. Ma il team ha fatto un passo indietro e ha pensato a ciò che era importante per i giocatori, e cioè la rottura del rapporto tra Peter e il suo ex mentore, il dottor Octavious."

"Hanno ripensato la lotta e si sono resi conto che non avevano bisogno di distruggere mezza New York per dare un senso alla relazione. In effetti, sarebbe stato controproducente. Di conseguenza, la battaglia finale è molto più ravvicinata e personale, ha un impatto emotivo molto più grande di quanto pianificato inizialmente, e si adatta al tempo che avevamo a disposizione per crearla."

"La possibilità di essere creativi entro i limiti deve provenire dai leader, che definiscono il tono del progetto. Lo vedo in azione, ed è incredibile quando funziona, ma ci vuole molta pratica, perché è facile tornare alle vecchie abitudini. Questo processo è l'ideale. Succede sempre? Assolutamente no. Nello stress della produzione frenetica, spesso sentiamo di non poter togliere il piede dall'acceleratore, ma spesso è quello che serve. Il team ha bisogno di avere il permesso di fermarsi e di trovare un modo migliore, invece di scavare con il bulldozer attraverso i problemi e causare potenziali problemi di salute."

Marvel's Spider-Man nell'appartamento di Peter Parker

In altre parole, il crunch è alle volte la conseguenza di una pessima gestione del progetto. Non serve sempre avere più tempo, ma bisogna alle volte capire come creare il miglior prodotto possibile all'interno dei propri tempi di lavoro. Marvel's Spider-Man dimostra che ciò è possibile. Il team aveva anche quasi eliminato Zia May, perché aveva troppe rughe!

Rimanendo in tema, Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PS5 in offerta su Unieuro.