The Last of Us, serie TV: immagini mostrano come sarà la città di Jackson

Tramite un leak di informazioni dedicate alla serie TV The Last of Us di HBO, abbiamo modo di vedere in che modo lo show ricreerà Jackson, una delle città che appariranno all'interno del programma.

Precisamente, si tratta di una serie di immagini mostrate tramite un PowerPoint al Consiglio di Canmore, città canadese che ospiterà le riprese di The Last of Us dedicate a Jackson. Le immagini sono degli artwork di qualità, che mostrano la città sommersa dalla neve durante il periodo natalizio. Lo stile dell'insediamento è lo stesso visto all'interno di The Last of Us 2.

Insieme a queste immagini, era stato condiviso su YouTube un video della riunione del consiglio di Canmore. Il filmato è stato rimosso, ma alcuni utenti che sono riusciti a vederlo in tempo hanno condiviso informazioni. Ad esempio, sappiamo che la parte di Jackson apparirà nell'episodio 7. Questo significa che vi saranno poi altri tre episodi prima della fine della serie. È quindi possibile che lo show termini con la fase dell'università, ben nota ai fan.

Per il momento questo è quanto sappiamo. Possiamo però vedere Joel, Ellie e Tess in video dal set.