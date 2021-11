I Puffi - Missione Vilfoglia, la recensione puffosa della nuova avventura di Puffetta e soci

Nel corso degli anni i Puffi e il mondo dei videogiochi si sono incontrati più e più volte: non sempre in modo memorabile, è vero, ma alzi la mano chi non ricordi almeno l'omonimo videogioco del 1999, pubblicato sulla prima PlayStation. La recensione de I Puffi - Missione Vilfoglia è solo il punto di partenza per un progetto più ambizioso. Non il nostro, ma quello di Microids, che ha stretto accordi con i detentori dei diritti degli ometti blu per almeno altri quattro videogiochi che verranno pubblicati nei prossimi anni. L'obiettivo è quello di far conoscere i Puffi all'utenza più giovane, anche grazie ad una nuova serie animata che verrà portata avanti contemporaneamente ai videogiochi.

Per fortuna che i Puffi non si tirano indietro davanti al pericolo: bastano poche parole del Grande Puffo a convincere i protagonisti Forzuto, Quattrocchi, Cuoco e Puffetta a partire alla carica. Ognuno di loro gestirà una parte dei livelli di gioco, finché non sarà possibile cambiarli: nei fatti lo stile di gioco non muta, perché al centro della produzione, più dei singoli Puffi, vi è il loro strumento di battaglia tutto nuovo: il Puffizzatore.

La trama de I Puffi - Missione Vilfoglia è molto semplice e perfettamente in linea con i tanti episodi della serie animata che certamente avrete avuto modo di gustare da bambini (o in compagnia dei vostri figli/nipoti). L'importante, del resto, è che funzioni. In questo caso, il mago Gargamella ne ha pensata un'altra delle sue: non riuscendo né a trovare né a catturare i Puffi, ha deciso di utilizzare un'antichissima magia per evocare la Vilfoglia.

Gameplay: usa quel Puffizzatore

Il puffizzatore de I Puffi - Missione Vilfoglia in azione

Puffizzatore fa rima con Inventore, che è il nome del Puffo ad averlo ideato. Come tutte le sue creazioni, non tutto funziona proprio a dovere, ma, insomma, in un contesto simile non c'è tempo per lamentarsi. L'uso del Puffizzatore si ispira in modo esplicito allo Splac 3000 di Super Mario Sunshine: i suoi getti ad essenza curativa eliminano la Vilfoglia, stordiscono i nemici, permettono di creare passaggi per avanzare nell'ambiente circostante. Inoltre i Puffi possono utilizzare il macchinario per scattare ad alta velocità e abbattere ostacoli di legno, eseguire uno schianto a terra, persino per volare lungo brevi tragitti.

Tutto il gameplay de I Puffi - Missione Vilfoglia ruota attorno al funzionamento di questa macchina tanto artigianale quanto avveniristica. I vari livelli, infatti, nascondono diversi tipi di collezionabili che possono poi essere spesi all'officina di Inventore per potenziare il Puffizzatore e migliorarne le funzionalità (o sbloccarne direttamente di nuove). L'arma si rivela versatile nei vari ambienti, i quali rispondono fondamentalmente a due generi: l'avventura e il platform. Noterete così l'alternarsi di luoghi più orizzontali, in cui si prosegue semplicemente eliminando vari nemici e la Vilfoglia presente, e di altri maggiormente verticali, in cui una certa abilità (che non ci si aspettava) nel salto tra piattaforme si rivela fondamentale nel proseguire. Dato che certi oggetti si possono raggiungere solo dopo aver sbloccato nuovi poteri, la rigiocabilità viene incentivata in modo abbastanza convincente.