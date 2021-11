Resident Evil Village, il director non sa come proseguirà la serie

Resident Evil Village ha esplorato tematiche horror classiche rispetto ai precedenti capitoli, ma il director Morimasa Sato non sa ancora come proseguirà la serie in futuro.

Capace di spingere le vendite di Capcom a risultati record, il gioco è stato molto apprezzato proprio per il cambio di rotta, l'ambientazione inedita e le meccaniche sparatutto rinnovate, come abbiamo scritto nella recensione di Resident Evil Village.

Elementi che ritroveremo nei prossimi episodi? "Non ho un'idea chiara, sto ancora pensando alla domanda fondamentale: cos'è l'horror?", ha spiegato Sato ai microfoni di Famitsu.

"Ci sono alcuni cliche legati alle creature, agli scenari e alle situazioni classiche dell'horror, ma la paura è essenzialmente una reazione primordiale a un evento imprevedibile e sconosciuto."

"Dunque credo che rompere questi schemi rappresenti l'unico modo per ottenere una nuova idea di horror e un nuovo Resident Evil", ha aggiunto il director dell'ultimo survival horror di Capcom.

Dopodiché ha aggiunto che l'evoluzione è un elemento chiave per il franchise proprio al fine di presentare la migliore esperienza horror possibile, e che dunque verranno apportati ulteriori cambiamenti alla formula che ben conosciamo.