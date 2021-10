Resident Evil Village spinge le vendite di Capcom a risultati record

Resident Evil Village ha superato le 5 milioni di copie distribuite nel mondo, in base agli ultimi risultati finanziari di Capcom che mostrano peraltro dei numeri record per quanto riguarda vendite e profitti nella storia del publisher di Osaka.

Per il trimestre dell'anno fiscale 2021 concluso il 30 settembre, Capcom riferisce che le vendite sono salite del 66,4% rispetto all'anno precedente, con un aumento del 61,9% per i ricavi operativi, rispettivamente a quasi 70 milioni di yen e 29 milioni di yen e sono numeri da record per il publisher in questione, in particolare per quanto riguarda il secondo trimestre.

Gli ottimi risultati sono stati spinti soprattutto dalle vendite di Resident Evil Village in base a quanto riferito da Capcom, che ha superato ora i 5 milioni di copie, dunque continuando a crescere rispetto al trimestre precedente che era quello del lancio.

Resident Evil Village, una scena del gioco

Ovviamente c'è stato un netto rallentamento, visto che si è passati da 4,5 milioni fatti registrare il 30 giugno agli attuali 5 milioni e poco più.

Siamo ancora piuttosto lontani dalle vendite di Resident Evil 7 Biohazard, che ha raggiunto in totale i 10 milioni di copie, ma la serie ha dimostrato di essere in grado di continuare ad essere significativa sul mercato a lungo, dunque c'è tempo per valutarne le performance.

Nel frattempo, anche le vendite continuative di Monster Hunter Rise hanno contribuito agli ottimi risultati complessivi di Capcom, con vendite totali di 19,8 milioni di copie nel corso del trimestre in questione, per quanto riguarda tutti i giochi pubblicati dall'etichetta in questione.