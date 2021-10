Pokémon Spada e Scudo, GameStop regala Zamazenta o Zacian Cromatico: come averli gratis

Se possedete Pokémon Spada e Scudo, allora GameStop vi dà la possibilità di ottenere le creature Zamazenta Cromatico o Zacian Cromatico, due varianti dei Pokémon leggendari presenti nei due titoli per Nintendo Switch attraverso una semplice procedura, vediamo come fare per averli gratis.

Trovate tutto a questo indirizzo sul sito ufficiale di GameStop: la promozione per ottenere Zamazenta Cromatico o Zacian Cromatico è valida dal 22 ottobre al 18 novembre, dunque c'è ancora un po' di tempo a disposizione, salvo "esaurimento scorte".

Zamazenta Cromatico e Zacian Cromatico, le due varianti dei Pokémon leggendari disponibili da GameStop

Bisogna ovviamente possedere almeno una copia di Pokémon Spada o Pokémon Scudo per Nintendo Switch ed essere registrati sul portale GameStop.it, ma stanti queste due premesse chiunque può accedere alla richiesta gratuita.

Dal 22 ottobre al 18 novembre 2021 possiamo dunque accedere a questo indirizzo e cliccare sul tasto "Clicca qui per richiedere il codice", cosa che ci rimanda a quest'altra pagina, contenente un form da compilare: qui è richiesto semplicemente l'inserimento dell'indirizzo email con cui abbiamo effettuato la registrazione su GameStop.it, nome, cognome e gioco in possesso tra Pokémon Spada e Pokémon Scudo. A questo punto, cliccando su "invia", non resta che attendere la risposta da parte di GameStop.

Quest'ultima dovrebbe arrivare entro qualche minuto per email all'indirizzo che abbiamo usato per la richiesta con all'interno un codice numerico da utilizzare seguendo questi passi: